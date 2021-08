Argumentem ma być to, że „ulga zbiega proporcjonalnie do zera, przy brzegowych wielkościach jest bardzo niewielka. Jeśli ktoś przekroczy o złotówkę limit 133 692 zł, to nie straci maksymalnej wartości ulgi, tylko niewielką kwotę, zyskując jednocześnie na podniesieniu progu progresji”.

Cytuję tego Twitta, bo wierzyć mi się nie chcę, że ktoś, kto broni założeń Polskiego Ładu, sam przyznaje, iż przy brzegowych wielkościach ulga jest „bardzo niewielka”. To prawda, jest ona wręcz mizerna, co pokazaliśmy w tabeli zamieszczonej przy naszym artykule (nota bene szkoda, że takich wyliczeń nie przedstawiono w uzasadnieniu projektu PŁ).

Staraliśmy się nie eksponować tego w artykule, ale niestety, to co piszą na twitterowym koncie PŁ jest prawdą: przy przychodzie miesięcznym 11 141 zł ulga wyniesie 3,62 zł rocznie. Czy w odniesieniu do osób o takich zarobkach w ogóle jest jakikolwiek sens mówić o uldze, nawet gdy formalnie ich pensja mieści się w przedziale uprawniającym do preferencji?