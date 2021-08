Jednocześnie przyjęto założenie, że jeżeli spółka jawna chce pozostać transparentna podatkowo (czyli nie być podatnikiem CIT), to musi przed rozpoczęciem roku obrotowego złożyć w urzędzie skarbowym informację o swoich wspólnikach (podatnikach posiadających bezpośrednio lub pośrednio prawo do udziału w jej zysku). Informację tę należy złożyć na druku CIT-15J, a następnie aktualizować ją w ciągu 14 dni od zaistnienia zmian w składzie wspólników (art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT).

Spółki jawne, które funkcjonowały już w dniu wejścia w życie nowelizacji, miały czas na powiadomienie urzędu skarbowego do 31 stycznia 2020 r.

Problem powstał z nowo tworzonymi spółkami jawnymi. Eksperci wielokrotnie, również na łamach DGP, zwracali uwagę na to, że spółka powstaje dopiero z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Należy więc przyjąć, że dopiero w tym momencie zaczyna się jej rok obrotowy. Zgodnie bowiem z art. 12 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) księgi rachunkowe otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

Zdaniem ekspertów chodzi tu o dzień rejestracji spółki jawnej w KRS, bo – jak wielokrotnie wskazywali – wiąże się to z obowiązkiem opłacenia wkładów czy samym powstaniem relacji majątkowych między spółką a jej wspólnikami.

To zaś oznaczałoby, że nowa spółka nie może złożyć informacji CIT-15J jeszcze przed rozpoczęciem roku obrotowego, bo musiałaby to zrobić, zanim jeszcze sama zostanie zawiązana.

Podobny problem dotyczy spółek jawnych, które powstały z przekształcenia z innej spółki, np. komandytowej. One także nie mogą złożyć informacji CIT-15J, zanim same powstaną (wskutek przekształcenia).

Sytuację utrudnia to, że w świetle art. 1 ust. 5 ustawy o CIT spółka jawna, która raz już została podatnikiem CIT, nie może wrócić potem do rozliczania się według dotychczasowych, transparentnych zasad (nota bene wielu ekspertów nie zgadza się z taką wykładnią przepisów).

Taką wykładnię głośno krytykowali eksperci. Zwracali uwagę na to, że co innego wynika z przepisów. Należy więc zmienić przepis, a nie tworzyć do niego wykładnię.