Część wyznaczonych przez burmistrza pracowników została powołana jego zarządzeniem w skład gminnego biura spisowego, część nie została. Nie miało to jednak znaczenia, bo w odniesieniu do obu tych grup pracowników dyrektor KIS stwierdził, że uzyskane przez nich dodatki spisowe za prace wykonane w okresie od 2 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie są przychodem ze stosunku pracy. Są to przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 6 ustawy o PIT), a podmiot je wypłacający musi, jako płatnik, pobrać zaliczkę na podatek według stawki 17 proc., zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT – wyjaśnił organ.