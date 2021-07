Z wnioskiem o interpretację wystąpił niepełnosprawny, któremu amputowano nogę. Mimo że ma on protezę, to dla bezpieczeństwa porusza się o kulach. Gdy jednak uciążliwe stało się dla niego przemieszczanie na dalsze odległości (otarcia, bolesne odgniecenia na kikucie itp.), postanowił kupić trzykołowy skuter elektryczny. Skuter jest zabudowany (co umożliwia przemieszczanie się także podczas złej pogody) i wygodny, bo wszystkie funkcje sterowania są przystosowane do obsługi ręcznej.