Na dodatek zdecydowanie wzrósł limit przychodów uprawniający do rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego – w 2021 r. wynosi on równowartość 2 mln euro, czyli 9 030 600 zł, co oznacza, że takiego limitu przychodów nie można było przekroczyć w 2020 r., by móc stosować ryczałt w bieżącym roku.