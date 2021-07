W praktyce jednak na decyzję szefa KAS trzeba czekać o wiele dłużej. Przykładowo średni czas oczekiwania na jednostronną APA to 17 miesięcy, natomiast według danych za pierwszy kwartał było to 12 miesięcy (przy czym uśrednione dane dotyczą całego okresu, za który publikowane są statystyki, a więc od 2006 r. do 2021 r.). W pozostałych przypadkach jest to: 30 miesięcy przy oczekiwaniu na dwustronne APA i 35 miesięcy – przy czekaniu na wielostronne porozumienia (według danych do końca pierwszego kwartału odpowiednio 31 miesięcy i 35 miesięcy).