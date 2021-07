Taką wykładnię prezentował już wcześniej, m.in. w interpretacji z 10 listopada 2020 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.497.2020.2.JG). Odmawiał również prawa do odliczenia straty z innego źródła przychodów niż to, z którego dochody są brane pod uwagę do wyliczenia daniny solidarnościowej (przykładem interpretacje z 8 stycznia 2021 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.719.2020.1.MM i z 3 listopada 2020 r., sygn. 0112-KDWL.4011.55.2020.1.DK).