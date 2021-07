Jeżeli natomiast sprzedawca wyda paragon z NIP nabywcy dla transakcji o wartości przekraczającej 450 zł – zamiast wystawić fakturę – to taki przychód trzeba już uwzględnić dla celów podatku od sprzedaży detalicznej – zastrzegł dyrektor KIS. Wyjaśnił bowiem, że sprzedaż potwierdzoną paragonami z NIP o wartości powyżej 450 zł (100 euro), do których nie zostały wystawione faktury VAT, należy uznać za sprzedaż detaliczną, którą wlicza się do podstawy opodatkowania podatkiem handlowym.