W naszym kraju przepisy o MDR budzą wątpliwości od ich wejścia w życie w 2019 r. W styczniu 2020 r. Krajowa Izba Doradców Podatkowych skierowała wniosek w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Zapytała, czy przepisy rozdziału 11a ordynacji podatkowej, które zakładają, że klient może zwolnić profesjonalistę prawnego (np. doradcę podatkowego) jako promotora bądź wspomagającego z obowiązku zawodowego, są zgodne z konstytucją. Izba przywołała jej art. 2 (zasada demokratycznego państwa prawnego), art. 17 (zasada zezwalająca samorządom zawodowym na sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem danego zawodu). Zgłosiła też wątpliwości, czy ustawa wprowadzająca przepisy MDR do polskiego prawa, czyli nowelizacja ustaw o PIT, CIT , ordynacji podatkowej i niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193) jest zgodna z wynikającymi z konstytucji zasadami: zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, poprawnej legislacji i odpowiedniego vacatio legis.