We wniosku o interpretację spółka uważała, że może bez ograniczeń łączyć kwoty pomocy publicznej związanej ze zwolnieniem z CIT z kwotą przysługującego jej zwolnienia w podatku od nieruchomości. Przywołała art. 8 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014, z którego wynika, że pomoc publiczna uzyskiwana z różnych źródeł może być kumulowana, ale nie powinno dochodzić do przekroczenia limitu maksymalnej intensywności pomocy regionalnej. Nieograniczona kumulacja pomocy publicznej byłaby więc niedozwolona, gdy różne jej formy dotyczyłyby zbieżnych kosztów kwalifikowanych. Zdaniem spółki taka sytuacja nie wystąpi w jej przypadku, skoro podstawą do zwolnienia z daniny od nieruchomości nie był warunek poniesienia kosztów kwalifikowanych.