Przypomnijmy, że jednocześnie przepisy umożliwiły komplementariuszom odliczenie zapłaconej przez spółkę daniny od swojego podatku. Zryczałtowany podatek od przychodów z udziału w zyskach takiej spółki pomniejsza się o kwotę podatku należnego od dochodu tej spółki – proporcjonalnie do udziału komplementariusza w jej zysku (zgodnie z art. 30a ust. 6a ustawy o PIT).

Przed 2021 r., gdy opodatkowanie przychodów spółek komandytowych było jednokrotne, wspólnicy spółek komandytowych będący osobami fizycznymi preferowali funkcję komandytariusza. Wiązało się to bowiem z mniejszą odpowiedzialnością majątkową za zobowiązania takiej spółki, ograniczoną do sumy komandytowej. Komplementariusze odpowiadają natomiast za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, bez ograniczenia. W związku z tym często tę funkcję przyjmowały spółki z o.o.

Od 2021 r. (lub odpowiednio od 1 maja br.) ze względów podatkowych funkcja komplementariusza stała się bardziej opłacalna, w wielu przypadkach bowiem nadal pozostanie efektywnie jednokrotne opodatkowana. Chodzi o sytuacje, w których wynik podatkowy (który przekłada się na zapłacony przez spółkę CIT) pokrywa się w z wynikiem z ksiąg rachunkowych i wypłacanym zyskiem (co przekłada się za kwotę PIT , od której można potrącić zapłacony przez spółkę CIT).

Niezależnie od tego komplementraiusze starali się zabezpieczyć przed ryzykiem. Według Damiana Kłosowicza zdarzało się, że bardziej ryzykowna część biznesu była przenoszona do spółki z o.o. będącej dotychczasowym komplementariuszem.

Komplementariusze próbowali się też zabezpieczyć, zawierając umowy ubezpieczenia. Z sondy, którą przeprowadził DGP wśród ubezpieczycieli, wynika jednak, że nie mają oni produktu skierowanego bezpośrednio i wyłącznie do komplementariuszy spółek komandytowych.

– Komplementariusz, jako wspólnik uprawniony do prowadzenia spraw i reprezentacji spółki osobowej, może być jednak w pewnym zakresie objęty ochroną w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółek (D&O) – mówi Jacek Zębala, menedżer produktu ubezpieczenia OC i finansowe w Allianz Polska.

Zastrzega jednak, że zakres ochrony skierowanej do komplementariuszy, podobnie jak wspólników innych spółek osobowych, jest ograniczony. – Ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte roszczenia, które wynikają z odpowiedzialności komplementariuszy za zobowiązania spółki lub naruszenia przez nich obowiązku lojalności – podkreśla.

Ekspert przyznaje, że nie wyklucza to jednak ochrony w zakresie roszczeń, które związane są z wyrządzeniem szkody w majątku spółki albo osoby trzeciej.

Jeżeli wspólnicy chętniej niż dotychczas decydowali się na funkcję komplementraiusza, to kto pozostał komandytariuszem w spółce? Według ekspertów po zmianie do tej funkcji zazwyczaj była przypisywana spółka z o.o., która dotychczas pełniła rolę komandytariusza, albo do spółki przystępował nowy wspólnik – nierzadko będący członkiem rodziny któregoś ze wspólników, szczególnie gdy firmie zależało na tym, aby nie zmieniać jej nazwy. Damian Kłosowicz wyjaśnia, że zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych w nazwie spółki komandytowej musi być nazwa minimum jednego komplementariusza. Dlatego aby zachować nazwę X sp. z o.o. sp. k. stosowaną w kontaktach z klientami i kontrahentami, należało nie zmieniać statusu sp. z o.o. będącej komplementariuszem sp. k. i dodać kogoś nowego.