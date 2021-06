Ministerstwo chce jednak wprowadzić jeszcze inne preferencje, m.in. ulgę na powrót pracowników i małego biznesu. Będzie ona skierowana do podatników, którzy co najmniej trzy lata mieszkali i pracowali za granicą i zdecydują się na powrót i zmianę rezydencji podatkowej na polską. – W drugim roku od powrotu do Polski powracający będzie mógł zmniejszyć podatek do zapłaty o połowę daniny zapłaconej w roku poprzednim – mówił Jan Sarnowski. Będzie to mógł zastosować przez kolejne trzy lata (ale tylko jednorazowo).