Zakończyły się natomiast prekonsultacje dotyczące grup VAT, ale na razie opublikowane zostały jedynie założenia, a nie projekt nowelizacji. Zakłada się, że na początku status grupy VAT będą mogły uzyskać spółki tworzące podatkową grupę kapitałową. Początkowo więc grupy VAT mają funkcjonować jako pilotaż skierowany do PGK. Jeśli rozwiązanie to się sprawdzi, to – jak zapowiedział niedawno wiceminister finansów Jan Sarnowski – od 2023 r. z grup VAT mogliby też korzystać inni podatnicy (nietworzący PGK). Zapewnił, że to priorytet Ministerstwa Finansów.