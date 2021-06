Samochód wyścigowy nie zostałby dopuszczony do ruchu drogowego, miał być wykorzystywany wyłącznie podczas rajdów. Przedsiębiorca uważał więc, że nie będzie to samochód osobowy w rozumieniu art. 5a pkt 19a ustawy o PIT . Zawarta w tym przepisie definicja odnosi się bowiem do prawa o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.), gdzie mowa jest o pojazdach przeznaczonych do poruszania się po drogach.