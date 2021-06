Senat zaproponował m.in., aby przepisy zaczęły obowiązywać od 1 września br., a nie jak uchwalił wcześniej Sejm – od 1 lipca. Najprawdopodobniej posłowie odrzucą tę poprawkę na najbliższym posiedzeniu, które rozpocznie się w najbliższą środę i potrwa do czwartku (23 i 24 czerwca). Wynika to z tego, że procedowana obecnie w polskim parlamencie nowelizacja dostosowuje ustawę o VAT do unijnego pakietu e-commerce, a kraje unijne mają czas tylko do 1 lipca br. na wdrożenie tych zmian.