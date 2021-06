Jedną z ważniejszych zmian w CIT w ostatnim półroczu jest objęcie tym podatkiem od 1 stycznia lub 1 maja spółek komandytowych. W praktyce oznacza to co do zasady podwójne opodatkowanie zysków – na poziomie spółki oraz wspólników. Jak mówi Przemysław Szywacz, partner w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce, istotną kwestią jest możliwość skorzystania ze zwolnienia dywidendowego. – Organ wyjaśnił, że należy go liczyć od momentu, kiedy spółka uzyskała status podatnika CIT, a więc od 1 stycznia lub 1 maja br. – mówi Przemysław Szywacz. Zwraca też uwagę, że istotne jest to, co z dochodami spółki komandytowej wypracowanymi przed uzyskaniem statusu CIT. – W tym zakresie Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że wypłata zysków jest opodatkowana na zasadach obowiązujących przed 1 stycznia 2021 r. – wskazuje.