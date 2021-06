Problem polegał na tym, że w okresie rozliczeniowym, w którym upływał 150. dzień od umówionego terminu płatności, dłużnik był w trakcie likwidacji. Spółka uważała jednak, że nie może to być dla niej przeszkodą do skorzystania z ulgi na złe długi. We wniosku o interpretację indywidualną powołała się na art. 90 ust. 1 i 2 dyrektywy VAT i stwierdziła, że polska ustawa jest niezgodna z przepisem unijnym, bo drastycznie ogranicza możliwość skorzystania z ulgi na złe długi.