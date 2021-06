Najistotniejsze stanie się z pewnością wprowadzenie ujednoliconego postępowania, w którego konsekwencji będzie wydawana importerom jedna decyzja ze wszystkimi należnymi opłatami: cłem, VAT, akcyzą, opłatami paliwowymi i emisyjnymi. To zmiana, na której skorzystają wszyscy, tj. zarówno urzędnicy celno-skarbowi, jak i importerzy oraz reprezentujący ich pełnomocnicy. Przypomnę, że reguły były inne do czerwca br. Naczelnik urzędu celno-skarbowego, aby określić niezbędne należności celne i podatkowe związane z importem towarów, musiał wydać co najmniej dwie odrębne decyzje. To trwało. Zmiana ma też wymiar finansowy. Według naszych szacunków budżet zaoszczędzi na zniesieniu tego dualizmu ok. 700 tys. zł rocznie, choć czas, który tracili urzędnicy celno-skarbowi oraz importerzy, trudno przeliczyć na pieniądze . Jestem pewien, że prowadzenie wyłącznie jednego postępowania przy imporcie towarów jest dobrym rozwiązaniem, które ograniczy biurokrację i wynikające z niej koszty.