W obu chodziło o przedsiębiorców, którzy kupili karty Multisport, by przekazać je pracownikom. Pierwsza spółka sfinansowała zakup z trzech źródeł: w 30 proc. ze swoich środków obrotowych, częściowo z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (w części świadczenia uzależnionej od dochodu brutto przypadającego na pracownika pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym), a resztę dopłacał pracownik.

We wnioskach o interpretację spółki prezentowały odmienne stanowisko. Pierwsza twierdziła, że przekazanie kart Multisport pracownikom nie podlega VAT, a więc i ona sama nie będzie mogła odliczyć podatku z faktur dokumentujących transakcję. Zwracała uwagę, że część pieniędzy na zakup kart pochodzi z ZFŚS, a zgodnie z interpretacją ogólną ministra finansów z 27 maja 2013 r. (sygn. PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859) pracodawca, który funduje pracownikom benefity ze środków zgromadzonych na ZFŚS (np. wczasy, kolonie, obozy dla ich dzieci, karnety na basen, do siłowni i innych obiektów sportowych, bilety do kina, teatru) nie działa w tym zakresie jako podatnik VAT. Spółka uważała, że nie zmienia tego nawet częściowe współfinansowanie zakupu przez samych pracowników.

W odpowiedzi dyrektor KIS wyjaśnił, że jeśli zakupy kart Multisport były choć częściowo finansowane ze środków obrotowych pracodawcy, to nie można twierdzić, iż przy zakupie działał on wyłącznie jako administrator środków z ZFŚS. Dla celów opodatkowania VAT nie ma też znaczenia, że „transakcja została dokonana po cenie niższej, czy też wyższej od kosztu produkcji”, co potwierdził wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 20 stycznia 2005 r. (sygn. C-412/03). Nawet więc zwrot niewielkiej części poniesionych wydatków przez pracowników oznacza, że transakcja była odpłatna. To zaś oznacza, że przekazanie benefitów pracownikom w obu przypadkach podlegało opodatkowaniu.