Jeden dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej. Drugi to projekt całkiem nowego rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.

Zasadą jest, że podatnik korzystający z procedur szczególnych (takich jak np. MOSS, a więc dotyczących usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych) nie musi rejestrować się w innym kraju UE (państwie konsumpcji), ale za to VAT rozlicza w procedurze szczególnej. W związku z tym nie może odliczać VAT poniesionego w państwie członkowskim konsumpcji, a może dostać jego zwrot.

Do wniosków o zwrot podatku za 2020 r. i za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. będą stosowane przepisy dotychczasowe. Dotyczy to również korekty tych wniosków. ©℗