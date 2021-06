Przypomnijmy, że MDR-1 to podstawowy formularz do zgłaszania szefowi KAS , że udostępniony lub wdrożony został schemat podatkowy. Zasadniczo składa go promotor (np. doradca podatkowy), ale pod warunkiem, że został on zwolniony przez podatnika z tajemnicy zawodowej (w tym wypadku – tajemnicy doradcy podatkowego). Jeśli nie został zwolniony, to obowiązek zgłoszenia MDR przechodzi na korzystającego (np. podatnika) lub wspomagającego (np. biuro rachunkowe).