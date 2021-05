Spytała o to lekarka, która prowadząc działalność gospodarczą, wykorzystywała leasingowane auto do dojazdów do pacjentów. Od 2019 r. ujmowała w podatkowych kosztach tylko 75 proc. wydatków eksploatacyjnych, bo korzystała z samochodu do celów mieszanych (tj. biznesowych i prywatnych). Umowa leasingu operacyjnego zakończyła się w lipcu 2020 r. i lekarka wykupiła auto za 1 proc. wartości samochodu.