Na gruncie ustawy o PIT korepetytor może uzyskiwać dochody zaliczane do:

Wybór nie zależy tu wyłącznie od decyzji podatnika. Jeżeli korepetycje są prowadzone w sposób spełniający podatkową definicję działalności gospodarczej (art. 5a pkt 6 i art. 5b ustawy o PIT), to podatnik uzyskuje przychód z tego właśnie źródła, nawet gdy nie spełnia formalnych wymogów ciążących na przedsiębiorcy (np. nie zarejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Jeżeli natomiast prowadzona działalność nie spełnia podatkowej definicji działalności gospodarczej , to nie może podlegać opodatkowaniu właściwemu dla przedsiębiorców.

Decydujący jest tu stopień „profesjonalizacji”. U osoby udzielającej korepetycji „w sposób zorganizowany i ciągły”, ponoszącej ryzyka gospodarcze związane z prowadzoną działalnością, pozyskującej aktywnie usługobiorców, mającej wydzieloną bazę materialną potrzebną do prowadzenia zajęć itp. naturalne będzie wskazanie źródła przychodów „działalność gospodarcza”.

Natomiast osoba, która udziela korepetycji dorywczo, powinna być przypisana do źródła „działalność wykonywana osobiście”.

Możliwość zakwalifikowania przychodów z korepetycji do źródła „działalność wykonywana osobiście” (art. 13 pkt 2) potwierdzają m.in. interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 stycznia 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.833.2020.2.AP) i z 28 grudnia 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011. 788.2020.2.MAP).

Podstawową formą jest opodatkowanie według skali podatkowej (następuje ono automatycznie), ale zgodnie z art. 9a ustawy o PIT podatnik może wybrać liniową stawkę 19 proc. (przewidzianą w art. 30c). W obu przypadkach przychód ma charakter memoriałowy (powstaje, gdy jest należny, co nie zawsze jest równoznaczne z otrzymaniem zapłaty), a podatnik ma prawo do potrącania kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach i jest obowiązany prowadzić właściwą ewidencję podatkową.

Ustawy podatkowe nie definiują pojęcia „nauczyciel”. W mojej ocenie – wobec posługiwania się takim pojęciem przez przepisy prawa oświatowego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) i Kartę nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) – jest ono również na gruncie przepisów podatkowych ograniczone do osób będących nauczycielami w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jeżeli więc podatnik nie jest nauczycielem w rozumieniu prawa oświatowego, to samo udzielanie korepetycji nie nadaje mu charakteru „nauczyciela”. W konsekwencji nie wykonuje on wolnego zawodu w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku.