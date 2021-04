Dyrektor KIS stwierdził, że przy współtworzeniu oprogramowania jest to niemożliwe. Wyjaśnił, że obniżona stawka ma zastosowanie tylko do dochodu z tytułu przeniesienia prawa do utworów wytworzonych samodzielnie. W świetle bowiem art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest wyłącznie autorskie prawo do programu komputerowego. Natomiast w odniesieniu do utworów wytworzonych przez podatnika przy współpracy z zespołem danego kontrahenta nie mamy do czynienia z powstaniem odrębnego programu komputerowego – podkreślił organ.