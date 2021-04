Chodziło o opłatę, którą instytucje finansowe muszą płacić na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Spór, który trafił na wokandę NSA , nie dotyczył jednak możliwości zaliczenia jej przez bank do kosztów podatkowych. Bank bowiem przerzucił jej ciężar w umowie kredytowej na swojego klienta – spółkę, która potrzebowała finansowania, by kupić biurowiec. To ona chciała odliczyć ekwiwalent opłaty ostrożnościowej od swojego przychodu. Twierdziła, że jest to kwota niezbędna do pozyskania przez nią finansowania, a więc ma niewątpliwy związek z uzyskiwanymi przychodami.