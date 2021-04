Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Przywołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 maja 2012 r. (sygn. akt II FSK 2287/10), w którym wyjaśniono, co można uznać za długi i ciężary spadkowe. Są to wszelkie obciążenia spadkodawcy, koszty leczenia i opieki jako związane z obowiązkami, które na spadkobiercę nakłada kodeks cywilny. Długiem i ciężarem spadku nie jest natomiast zagraniczny podatek, który nie wynika z prawa cywilnego, ani nie ciążył na spadkodawcy, a jego poniesienie nie jest konieczne do nabycia majątku czy wykonania testamentu – stwierdził NSA