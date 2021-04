Chodziło o małżonków, którzy mieszkali w Niemczech. Po śmierci męża tamtejszy sąd rejonowy wydał postanowienie o nabyciu spadku przez żonę. Miało to miejsce jeszcze w 2016 r. Po otrzymaniu tego postanowienia wdowa od razu złożyła wniosek do polskiego sądu rejonowego o wydanie postanowienia o nabyciu przez nią spadku.

Po dwóch latach i siedmiu miesiącach oczekiwania na postanowienie podatniczka otrzymała wreszcie odpowiedź z polskiego sądu rejonowego. Wynikało z niej, że sąd odrzucił jej wniosek, bo uznał, że nie posiada w tej sprawie jurysdykcji, czyli nie jest właściwy do rozstrzygnięcia.

Kobieta uważała, że ma prawo do zwolnienia, a winą za spóźnienie obarczała polski sąd, który nie mając odpowiedniej jurysdykcji, rozpatrywał jej wniosek przez dwa lata i siedem miesięcy. Dyrektor KIS wyjaśnił jednak, że jest uprawniony wyłącznie do interpretacji prawa podatkowego, a ewentualne zastrzeżenia do sposobu procedowania przez polski sąd rejonowy nie mają wpływu na interpretację przepisów o podatku od spadków i darowizn.