Z badania wynika ponadto, że w prawie co trzeciej firmie przeprowadzono kontrolę podatkową za lata 2019–2020. Najczęściej dotyczyły one rozliczeń VAT. Z kolei u 18 proc. respondentów prowadzona była kontrola celno-skarbowa. W jej trakcie urzędnicy badali głównie rozliczenia CIT, w tym ceny transferowe. 40 proc. przeprowadzanych kontroli zakończyło się wykryciem nieprawidłowości. W co piątej firmie wszczęto w związku z tym postępowanie podatkowe, a kolejne 20 proc. przedsiębiorstw dobrowolnie skorygowało swoje rozliczenia.