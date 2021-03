Uzasadnieniem jest to, by zapobiec nadużywaniu greckich i portugalskich przepisów przez bogatych szwedzkich emerytów, którzy przenoszą swoją rezydencję za na południe Europy.

Szwecji jednak nadal to nie zadowala. Co więcej, szwedzcy emeryci, po zaoszczędzeniu na podatkach w Portugalii, mogliby wracać do ojczyzny i nadal korzystać z tamtejszych (szwedzkich) zabezpieczeń socjalnych.

W 2019 r. oba państwa podpisały protokół do umowy, który pozwalałaby wyłącznie Szwecji na pobór podatku od wypłacanych świadczeń. Portugalia nie ratyfikowała jednak poprawek, co zmusiło szwedzki rząd do podjęcia radykalnych kroków i zagrożenia wypowiedzeniem dwustronnej umowy z mocą od 2022 r. Musi to być jeszcze oficjalnie zaakceptowane przez parlament.