Wyjaśnił, że przepisy prawa podatkowego co do zasady nie zabraniają ani nie ograniczają podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą możliwości równoczesnego uzyskiwania przychodów z tytułu umów zlecenia czy umów o dzieło kwalifikowanych jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Tym bardziej dotyczy to sytuacji, gdy umowy te zostały zawarte nie bezpośrednio przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i po rozpoczęciu tej działalności gospodarczej są kontynuowane – stwierdził dyrektor.