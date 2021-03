Jeżeli przepisy pakietu paliwowego zostałyby uznane przez TSUE za niezgodne z unijnymi przepisami, to skutki takiego orzeczenia dotyczyłyby nie tylko przyszłych rozliczeń, ale również dokonywanych w przeszłości. Jest to o tyle istotne, że „historyczne” rozliczenia VAT w zakresie pakietu paliwowego mogły prowadzić do przejściowych nadpłat podatku. W pewnym uproszczeniu polegało to na tym, że pomiędzy terminem wcześniejszej płatności podatku, zgodnie z polskimi przepisami, a terminem złożenia deklaracji i płatności VAT za dany okres rozliczeniowy, podatnicy kredytowali polski budżet. W praktyce więc po publikacji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym UE podatnicy mieliby 30 dni na złożenie wniosku o nadpłatę, a fiskus miałby kolejne 30 dni na jej zwrot.