O tym, gdzie należy zapłacić podatek od zagranicznego czynszu, decyduje metoda unikania podwójnego opodatkowania, jaką oba kraje zapisały w międzynarodowej umowie. Jeśli jest to metoda wyłączenia z progresją (np. w umowach z Niemcami i z Chorwacją), to dochód polskiego rezydenta z najmu zagranicznej nieruchomości wpływa tylko na ustalenie stopy opodatkowania dochodów krajowych i to wyłącznie wtedy, gdy podatnik wybrał w Polsce opodatkowanie najmu na zasadach ogólnych (czyli według skali podatkowej: 17 proc. i 32 proc.).