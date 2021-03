Tak, chodzi o to, że nie wszystkie zakolorowane na szaro informacje mogą mieć zastosowanie w okolicznościach danego badania. Przykładowo czasami w audytowanej spółce nie została powołana rada nadzorcza. W takim przypadku należy usunąć wszystkie te zapisy, które odnoszą się do tego organu. Kolejna sprawa, na którą zwracamy uwagę, to informacja o zastosowaniu Krajowego Standardu Badania 540 (zmienionego), który dotyczy badania szacunków księgowych i powiązanych ujawnień. Obowiązkowo zmieniony standard będzie stosowany dopiero do badania sprawozdań za 2021 r. W sprawozdaniu z badania za 2020 r. audytorzy powinni wskazać, czy podczas jego wykonywania skorzystali z możliwości wcześniejszego jego zastosowania. Ponadto, jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości, to w tych czerech dokumentach staramy się na nie wskazywać lub podpowiadać, np. w jakich przypadkach ma zastosowanie KSB 701 „Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta”.