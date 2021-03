Wyrok ma duże znaczenie dla przedsiębiorców, którzy nieprawidłowo sklasyfikowali swoją transakcję, czy to na skutek własnego błędu czy też pomyłki fiskusa bądź sądów

Spór, który trafił na wokandę unijnego trybunału, dotyczył spółki, która emitowała karty paliwowe i udostępniała je litewskim firmom transportowym. Karty miały uprawniać do bezgotówkowego tankowania paliwa. W tym celu spółka złożyła stacjom zabezpieczenie na poczet zapłaty za paliwo, które mieli tankować kierowcy

Skutki tej pomyłki okazały się dla spółki bardzo dotkliwe. Fiskus nie tylko odmówił jej prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przez nią od stacji benzynowych, ale też uznał za „puste” faktury , które sama wystawiała litewskim firmom transportowym. Zażądał więc zapłaty wykazanego na nich podatku zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT.

Spór o konieczność zapłaty tego podatku dwukrotnie trafiał na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Za drugim razem sąd kasacyjny nabrał wątpliwości i zawiesił postępowanie, kierując pytanie do TSUE (postanowienie z 15 listopada 2019 r., sygn. akt I FSK 1535/17). Spytał, czy działający w dobrej wierze podatnik musi zapłacić VAT na podstawie art. 108 (przepis ten wdraża art. 203 unijnej dyrektywy VAT), jeżeli:

NSA zwrócił też uwagę na to, że choć zasadniczo firmy działające „w dobrej wierze” powinny mieć prawo do korekty podatku nienależnie wykazanego na fakturze, to Polska uniemożliwia taką korektę, jeżeli doszło już wszczęcia kontroli lub postępowania podatkowego (jak w tej sprawie).