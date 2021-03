Dane MF potwierdzają, że wskutek stosowania systemu STIR rośnie liczba blokad i wartość zamrożonych pieniędzy na rachunkach bankowych. W 2020 r. zablokowano 96,15 mln zł na 1020 kontach należących do 196 podmiotów. Dla porównania rok wcześniej było to 69,7 mln zł na 566 rachunkach należących do 120 podmiotów. Oznacza to wzrost zablokowanej kwoty o 38 proc.