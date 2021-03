Chodzi o zryczałtowany przychód, który pracodawca musi doliczać do pensji pracownika za wykorzystywanie służbowego auta do prywatnych celów. Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o PIT kwota zryczałtowanego przychodu zależy od pojemności silnika. Gdy pojemność wynosi do 1600 cm sześc., jest to 250 zł miesięcznie, przy większej pojemności – 400 zł.

Płatnicy nie mają obowiązku korygowania informacji podatkowych PIT-11, sporządzonych przed opublikowaniem interpretacji ogólnej z 11 września 2020 r., w których doliczyli do przychodu pracowników ze stosunku pracy np. wartość paliwa sfinansowanego przez pracodawcę do samochodu służbowego wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych. Pracodawcy mogą natomiast co do zasady na podstawie art. 81 par. 1 ordynacji podatkowej dokonać korekty takich informacji. Analogicznie, na podatnikach również nie ciąży obowiązek korygowania zeznań podatkowych, w których w kwocie przychodu ze stosunku pracy uwzględniono wartość paliwa sfinansowanego przez pracodawcę do samochodu służbowego wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych. Stosownie do art. 14k par. 2 ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Przepis ten dotyczy ochrony podatnika wynikającej z interpretacji ogólnej opublikowanej po wystąpieniu skutków podatkowych stanu faktycznego, którego dotyczyła interpretacja, lub po doręczeniu interpretacji indywidualnej.