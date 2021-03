Jeszcze pod koniec stycznia Ministerstwo Finansów informowało, że zamierza wprowadzić w ustawie o podatku akcyzowym przepis pozwalający zachować dłużej ważność znakom akcyzy. Przedsiębiorcy walczyli o wydłużenie terminu o cztery miesiące, czyli do końca czerwca 2021 r. Resort zapowiadał, że nastąpi to o rok, do 28 lutego 2022 r. Zapowiedzi nie zostały jednak zrealizowane. Urzędy skarbowe informują, że nie dostały żadnych nowych wytycznych w sprawie. To oznacza, że przedsiębiorców obowiązują dotychczasowe regulacje.