Najbardziej nowatorskie w profiskalnej definicji jest to, że uzgodnienie można udostępnić samemu sobie. Co prawda ordynacja mówi o czynności lub zespole powiązanych ze sobą czynności, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem, ale MF stoi na stanowisku, że do uzgodnienia wcale nie potrzeba drugiej strony. Liczy się podatkowa korzyść, a po nią można sięgnąć samemu, bez zasięgania pomocy u doradcy. No i oczywiście trzeba ją zaraportować (bo gdzieżby tam zgłosić!) szefowi KAS