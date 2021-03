Jego zdaniem nie są to liczby imponujące, jeśli weźmiemy pod uwagę wielkość naszego kraju oraz to, że wielu podatników raportuje schematy podatkowe z ostrożności, z uwagi na niejasne przepisy

Zdaniem Michała Nielepkowicza nadal największym problemem w zgłaszaniu schematów podatkowych są przepisy. – Zawierają one otwarte, nieprecyzyjne definicje, co skutkuje raportowaniem wielu MDR-ów z ostrożności – uważa ekspert.

– Dobrze byłoby, gdyby minister finansów wrócił do niego i jak najszybciej wydał zaktualizowane objaśnienia, uwzględniające przekazane do MF wskazówki podatników i ekspertów podatkowych – podsumowuje Nielepkowicz.

MDR-1 – podstawowy formularz do zgłaszania schematu podatkowego. Zasadniczo składa go do szefa KAS promotor (np. doradca podatkowy, adwokat, radca prawny), pod warunkiem że został przez podatnika zwolniony z tajemnicy zawodowej (np. tajemnicy doradcy podatkowego, tajemnicy adwokackiej). Jeśli nie został zwolniony z tajemnicy, to obowiązek zgłoszenia schematu przechodzi na korzystającego (podatnika). W takiej sytuacji to on składa MDR-1. Ten sam formularz może złożyć również wspomagający (np. biuro rachunkowe), jeśli obowiązku nie wykona promotor ani korzystający.