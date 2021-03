Z tym problemem spotkał się czytelnik, który chciał się upewnić, czy oferowany przez niego zestaw stanowi świadczenie kompleksowe. Najpierw wystąpił do dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie o wiążącą informację taryfową (WIT), która dotyczy właściwego zaszeregowania towaru na potrzeby poboru cła. Po otrzymaniu korzystnej decyzji wystąpił do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wiążącą informację stawkową (WIS), która ma znaczenie dla celów VAT. Ten jednak wydał decyzję odmowną, twierdząc, że nie jest to świadczenie kompleksowe. Czytelnik był zdziwiony, bo przy klasyfikacji tak dla celów VAT, jak i celnych decydują obecnie kody CN.

W przypadku VAT takie zasady mają zastosowanie od 1 lipca 2020 r., kiedy weszła w życie nowa matryca stawek. Oznacza to, że od tego dnia określa się je dla towarów według kodów Nomenklatury Scalonej (CN), a nie jak wcześniej według PKWiU. Jednocześnie ustawodawca wprowadził wiążącą informację stawkową (można o nią występować od listopada 2019 r.), która ma potwierdzać właściwą klasyfikację. Daje też ochronę prawną dla tych, którzy się do nich zastosują.

Taką samą ochronę przewiduje inna informacja wydawana przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu dla celów akcyzowych, co wynika z art. 42c ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT. Chodzi o wiążącą informację akcyzową (WIA). Decyzje te określają bowiem właściwą klasyfikację towaru według Nomenklatury Scalonej (CN) i tym samym ułatwią podatnikom prawidłowe przyporządkowanie stawki VAT do danego grupowania CN. Nie daje jej jednak uzyskany WIT, mimo że w tym przypadku mamy klasyfikację towarów na podstawie kodów CN.

Resort przyznał, że jeżeli chodzi o WIS, w przypadku wystąpienia zestawu towarów organy po pierwsze badają, czy mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym w rozumieniu ustawy VAT oraz orzecznictwa TSUE . – To zagadnienie wstępne, które ma w VAT pierwszeństwo przed klasyfikacją towarów – wskazało MF.

Resort dodał, że w świetle VAT nie każdy zestaw towarów lub usług będzie stanowił świadczenie kompleksowe. Będzie to rzadkość. – Przykładowo nie będziemy mieli do czynienia ze świadczeniem kompleksowym w przypadku sprzedaży zestawu towarów, które pojedynczo stanowią pełnowartościowe produkty, a ich połączenie w zestaw nie zmieni ich właściwości – wyjaśnił resort.

Opinie ekspertów co do tego stanowiska są jednak podzielone. – Moim zdaniem jest ono błędne na wielu płaszczyznach – twierdzi Bartosz Mazur z Gekko Taxens. Z kolei Paweł Kaczmarek z Grant Thornton zgadza się ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, że klasyfikacja transakcji na potrzeby podatków, np. VAT, których przedmiotem są dwa lub więcej towarów, może się różnić od klasyfikacji na potrzeby przepisów celnych (patrz komentarze w ramkach).

Nie rozumiem podejścia resortu fianansów. Moim zdaniem jest ono błędne na wielu płaszczyznach. Po pierwsze uważam, że nieprzyznanie WIT takiego waloru, jaki ma WIA, jest po prostu przeoczeniem ustawodawcy. Procedury wydawania tych interpretacji są analogiczne. Nawet jeśli ustawodawca przeoczył WIT, to z art. 42c ustawy o VAT wynika, że jednak dążył do tego, aby uznawać decyzje klasyfikacyjne dotyczącego danego towaru.

Po trzecie takie podejście nie ma żadnego sensu. Jeśli uznać je za słuszne, to dla każdego elementu zestawu należałoby wydawać osobną WIS. Ostatecznie i tak poszczególne elementy podlegałyby analizie na gruncie Nomenklatury Scalonej jako elementy zestawu – skutkiem tego byłoby ponowne analizowanie ich pod kątem kompleksowości na gruncie reguł ORINS. Jak logicznie uzasadnić takie podejście poza przyznaniem dyrektorowi KIS pretekstu do niewydawania WIS-ów?

Stąd też jedynym rozsądnym wyjściem jest przyjęcie, że jeśli mamy do czynienia z towarem, to od razu następuje jego analiza na gruncie Nomenklatury Scalonej przy uwzględnieniu reguł ORINS. Moim zdaniem art. 5a ustawy o VAT nie pozwala na przyjęcie odmiennego podejścia.

Dokonując klasyfikacji towaru do określonego działu, pozycji czy podpozycji Nomenklatury Scalonej, należy się kierować treścią tej nomenklatury, zawartymi w niej uwagami, regułami ogólnymi oraz notami wyjaśniającymi. Przy takiej klasyfikacji nie można kierować się zasadami wynikającymi z innych regulacji, np. podatkowych. W związku z tym – niezależnie od tego, czy klasyfikacja jest dokonywana na potrzeby prawa celnego, VAT, akcyzy czy inne – powinna prowadzić zawsze do tego samego wyniku, czyli zaklasyfikowania towaru do tego samego kodu CN. W związku z tym, jeżeli w świetle Nomenklatury Scalonej, w tym reguł dotyczących zestawu dwóch lub więcej towarów, należy zaklasyfikować go do określonej pozycji CN, to taką pozycją należy posługiwać się na gruncie innych przepisów, np. podatkowych.