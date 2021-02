Wiceminister po raz kolejny przypomniał, że nowo powstałe spółki jawne, których wspólnikami nie będą wyłącznie osoby fizyczne, powinny jak najszybciej po rejestracji w KRS złożyć w urzędzie skarbowym informację o swoich wspólnikach (CIT-15J). Tylko to pozwoli im uchronić się przed przejściem na CIT

Wątpliwości na tym tle powstały wskutek nowelizacji z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123). Weszła ona w życie 1 stycznia 2021 r. i spowodowała opodatkowanie spółek jawnych, w których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i które nie złożą w urzędzie skarbowym odpowiedniej informacji CIT-15J przed rozpoczęciem swojego roku obrotowego. Spółki już istniejące miały na to czas do 31 stycznia br.

Zmiany w CIT 2021 - co trzeba wiedzieć?

W odpowiedzi wiceminister Sarnowski wyjaśnił, że termin złożenia informacji oraz to, kto powinien ją złożyć, zależy od stanu faktycznego. Przypomniał, że zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217) na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej jednostka, co do zasady, zamyka księgi rachunkowe. Jednakże, zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 1 tej ustawy można nie zamykać ksiąg rachunkowych m.in. w przypadku przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową.