Dotychczas w części wydawanych interpretacji fiskus twierdził, że kluczowe jest poniesienie straty ze sprzedaży wierzytelności własnej. Słowem, faktoranci mogą rozpoznać koszty uzyskania przychodów jedynie wówczas, gdy ponieśli stratę na transakcji zbycia (cesji) wierzytelności własnej. Jeżeli strata nie występuje (przy zakupie przez faktora wierzytelności w kwocie 100 proc. wartości nominalnej brutto), to faktorant w ogóle nie ma prawa do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów (przykładem interpretacja z 02.01.2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.430.2019.2.AP).