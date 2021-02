Chodzi o to, że w zależności od tego, jakie warunki zostały spełnione, transakcje realizowane przez wystawców kart paliwowych są traktowane albo jako dostawa towaru, albo jako usługa finansowa. To duża różnica dla klientów, którzy z tych kart korzystają. W pierwszym przypadku bowiem, otrzymując fakturę, mogą oni odliczyć podatek naliczony (23 proc.), w drugim nie mają takiej możliwości (usługa finansowa jest bowiem zwolniona z VAT).

W praktyce ma to poważne konsekwencje. Większość korzystnych dla podatników indywidualnych interpretacji dotyczących kart paliwowych opierała się właśnie na tym przepisie. Jego usunięcie spowodowało więc, że straciły one ważność z mocy prawa . Na problem też wskazywaliśmy już na etapie projektowania zmian w artykule „Powstanie chaos w rozliczaniu VAT od pośrednictwa” (DGP nr 209/2021).

Co więcej, podatnicy nie mogą już liczyć na nowe indywidualne interpretacje. – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może odmówić ich wydania, bo w sprawie ma zastosowanie najnowsza interpretacja ogólna – przypomina Marta Szafarowska. To na jej podstawie organy podatkowe będą teraz weryfikować rozliczenia VAT dotyczących tych transakcji

Zgodnie z interpretacją ogólną w przypadku łącznego spełnienia poniższych przesłanek, działalność podmiotu pośredniczącego między dostawcą a odbiorcą towaru, sprowadzająca się do udostępnienia kart paliwowych, powinna zostać zakwalifikowana jako świadczenie usług na rzecz tego ostatniego:

4) ograniczenie się podmiotu pośredniczącego do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego pozwalającego nabyć towar.

Interpretacja ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej została wydana z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 maja 2019 r. (sygn. akt C-235/18). Zapadł on w sprawie austriackiej spółki Vega International, która wydawała imienne karty paliwowe kierowcom polskiej spółki zależnej Vega Poland. Spółka austriacka dostawała od polskich dostawców paliwa faktury z wykazanym VAT. Pod koniec każdego miesiąca refakturowała je na Vega Poland i doliczała opłatę w wysokości 2 proc.

Vega Poland mogła albo skompensować faktury za karty paliwowe z fakturami wystawionymi na spółkę austriacką, albo sama opłacić faktury paliwowe w terminie do trzech miesięcy. Następnie spółka austriacka występowała do polskiego urzędu skarbowego o zwrot VAT.

Trybunał uznał, że wystawca kart (Vega International) świadczy usługę kredytową zwolnioną z VAT. W żadnym momencie bowiem nie dysponuje paliwem jak właściciel. W związku z tym transakcja pomiędzy obiema spółkami nie jest dostawą towarów, ale świadczeniem usług, i to usług finansowych, które są zwolnione z VAT. Dostawa towarów (z 23 proc. VAT) ma miejsce tylko w relacji dostawca paliwa – spółka zależna (Vega Poland). Z kolei między dostawcą paliwa a spółką dominującą dochodzi do świadczenia usług opodatkowanych VAT.

Mimo tego wyroku TSUE dyrektor KIS wydał wiele korzystnych interpretacji. W każdym przypadku decydowały jednak indywidualny stan faktyczny i to, czy wystawca karty dysponuje paliwem jak właściciel. O tym ostatnim świadczy np. to, że wystawca karty:

Inaczej do sprawy podszedł minister finansów. W wydanej interpretacji nie wskazał, kiedy transakcja jest dostawą towarów, ale świadczeniem usług. Ma o tym świadczyć fakt „przeniesienia uprawnienia do dysponowania towarem jak właściciel przez dostawcę towaru (prowadzącego stację paliw) bezpośrednio na rzecz odbiorcy w ramach transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych”.

Zdaniem ministra o zastosowaniu zwolnienia z VAT do usług świadczonych przez wystawcę kart na rzecz nabywcy paliwa będzie świadczyło łączne spełnienie następujących przesłanek:

4) ograniczenie się podmiotu pośredniczącego do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego pozwalającego nabyć towar.

Wyjaśnia, że zazwyczaj klient może kupić na stacji np. paliwo, akcesoria do samochodów i usługi myjni, ale nie może zapłacić w ten sposób np. za zakupy spożywcze, prasę i alkohol. Klient ma też wyznaczone określone stacje, na których może tankować, i często podany limit wartości, co oznacza, że w tym zakresie nie ma dowolności. Co istotne, ustalenia w tym zakresie dokonywane są bezpośrednio pomiędzy wystawcą karty a odbiorcą, nie zaś między dostawcą paliw (stacją benzynową) a odbiorcą.