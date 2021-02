Z pytaniem w tej sprawie zwróciła się kobieta , która nabyła spadek po zmarłym synu. Mężczyzna prowadził działalność gospodarczą. Na jej potrzeby zawarł z firmą leasingową umowy leasingu operacyjnego na użytkowanie samochodów dostawczych. Na żądanie leasingodawcy przystąpił do umowy grupowego ubezpieczenia na życie zawartej między firmą leasingową a ubezpieczycielem, w której jako uposażony wskazana została firma leasingowa. To ona została uprawniona do odbioru świadczenia na wypadek śmierci przedsiębiorcy. W umowie znalazł się również zapis, zgodnie z którym kwota przewyższająca wartość roszczeń firmy leasingowej zostanie przekazana na rachunek wskazany w umowie leasingu.