Tym razem sąd rodzinny, utrzymując nieograniczoną władzę rodzicielską obojga rodziców, ustalił, że będą oni sprawować opiekę nad 11-letnim synem naprzemiennie, w trybie tydzień na tydzień. To oznaczało, że w tygodnie parzyste dziecko będzie u matki, a w tygodnie nieparzyste u ojca. Natomiast w ferie i wakacje mieli sprawować opiekę w systemie co dwa tygodnie. Dziecko pozostało zameldowane zarówno u matki, jak i u ojca.

We wniosku o interpretację matka podkreśliła, że oboje sprawują opiekę bez pomocy drugiego rodzica, każde we własnym zakresie i każde, w miarę swoich możliwości, zapewnia dziecku w trakcie sprawowania opieki wszelkie potrzeby życiowe, rozwojowe, emocjonalne, edukacyjne i zdrowotne. Oboje pokrywają też wszelkie koszty związane z dzieckiem – każde niezależnie i bez wsparcia drugiego rodzica. Sąd nie przyznał żadnych alimentów na dziecko od żadnej ze stron.

Sąd nawiązał tu do wyroku NSA z 20 maja 2020 r. (sygn. akt II FSK 383/20), z którego wynikało, że jeśli rozwiedziony rodzic nie wykonuje w tym samym czasie i w tym samym miejscu czynności przy współudziale drugiego rodzica, składających się na wychowanie dziecka, to wręcz nielogiczne jest twierdzenie, że czyni to wspólnie z drugim rodzicem. A skoro nie wychowuje wspólnie, to znaczy, że czyni to samotnie.