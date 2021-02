W tym roku jest kilka zmian dotyczących logowania do usługi . Można to zrobić, podając następujące dane:

Następnie trzeba wpisać kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za 2019 r. Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2019 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę nadpłaty lub do zapłaty z PIT-40A.

Trzykrotne wpisanie błędnych danych powoduje blokadę do końca dnia (do godz. 24), potem można ponowić próbę.

Blokada nie wyklucza jednak dostępu do rozliczenia na swoim koncie utworzonym w ramach e-Urzędu Skarbowego. W tym celu należy użyć profilu zaufanego (również przez bankowość elektroniczną) lub e-dowodu osobistego. Pojawiła się też dodatkowa opcja logowania – za pomocą aplikacji na telefon mObywatel. Po wybraniu tej opcji trzeba zeskanować w tej aplikacji kod QR. Aby to zrobić, należy:

W przypadku logowania do konta w e-Urzędzie Skarbowym dostępne są też inne usługi, np. możliwość wysyłania pism, informacje o mandatach i możliwość ich opłacania. Przypomnijmy, że e-Urząd Skarbowy ruszył dwa tygodnie temu. – Od tego czasu zalogowało się do niego już blisko pół miliona podatników. Złożyli oni ponad 3,2 tys. różnych pism. 35 tys. osób skorzystało z możliwości obejrzenia swojego mandatu, a 32 tys. osób zapłaciło elektronicznie podatki – mówiła na piątkowej konferencji Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Przygotowane przez KAS deklaracje PIT uwzględniają ulgę na dzieci i zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia. Wypełnione automatycznie może być też oświadczenie o przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego, czyli PIT-OP, ale pod warunkiem że rok wcześniej podatnik się na to zdecydował. Jeżeli w tym roku podatnik zmieni zdanie, może ten wybór zmienić.

W tym roku łatwiej będzie uiścić podatek, który zostanie wykazany do zapłaty i trzeba go zapłacić na indywidualny mikrorachunek. Podobnie jak w przypadku płatności za mandaty na koncie e-Urzędu Skarbowego, tak i w tym przypadku będzie można to zrobić przez system Paybynet (jeśli bank podatnika obsługuje tę możliwość). Dane do takiego przelewu zostaną wypełnione automatycznie. Ta opcja będzie dostępna niezależnie od tego, jak zaloguje się podatnik (czy będą to dane autoryzacyjne, czy też np. profil zaufany).