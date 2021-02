Dyrektor KIS potwierdził, że jeśli kupiony sprzęt posłuży do rehabilitacji oraz ułatwi wykonywanie czynności życiowych, to niepełnosprawny może odliczyć ten wydatek w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Zwrócił jednak uwagę na to, że bieżnia musi spełniać warunki urządzenia niezbędnego w rehabilitacji schorzenia będącego przyczyną niepełnosprawności podatnika. Zasugerował też, że pomocne w ocenie, czy tak właśnie jest w tym przypadku, będzie zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę, stosownie do zdrowia i potrzeb indywidualnej rehabilitacji.