Pytania zadała firma paliwowa, która zajmowała się sprzedażą węgla kamiennego oraz koksu. Są one traktowane jak paliwo stałe, a to przełożyło się na wątpliwości co do ich prawidłowego oznaczania w JPK_V7. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988) faktury dokumentujące sprzedaż towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, należy oznaczać kodem GTU_02. W przepisie tym mowa jest m.in. o pozostałych towarach, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy bez względu na ich kod CN.