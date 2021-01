Uważam, że stanowisko MF jest błędne, zarówno jeżeli chodzi o ulgę na złe długi, jak i o odpisy aktualizujące należności. Gdyby przyjąć tę wykładnię za prawidłową, to doszłoby do kuriozalnych sytuacji. Przykładowo, gdy wspólnicy spółki komandytowej zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów odpis aktualizujący, a dłużnik zapłaci spółce komandytowej, która stała się już podatnikiem CIT, to będzie ona musiała zapłacić podatek od czegoś, co nie było jej kosztem. Jednakże jeżeli mamy do czynienia z ulgą na złe długi, to wspólnik nie będzie mógł odzyskać nadpłaconego PIT . Będzie tak, ponieważ przed zmianą podatkowego statusu spółki wystawiona faktura będzie przychodem u wspólników, ale po objęciu spółki CIT nie będą oni mogli obniżyć przychodu, bo z ulgi na złe długi skorzysta już spółka.