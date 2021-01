Czas na przesłanie do urzędów skarbowych informacji PIT-11 za 2020 r. mija niedługo, bo 31 stycznia (art. 42g ustawy o PIT). Co roku o tej porze pojawia się pytanie, w jaki sposób wypełnić formularz, gdy obcokrajowiec nie ma polskiego numeru PESEL bądź NIP. Dotychczas resort finansów zgadzał się, by w takiej sytuacji wpisywać numery 111111111 albo 999999999.